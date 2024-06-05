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Тедеев: «Для меня Газзаев — самый великий тренер»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал о том, кто из коллег поздравил его с выходом команды в РПЛ.

— Много ли коллег по тренерскому цеху поздравили вас с этим историческим успехом?

— Знаете, самое большое счастье я испытал, когда мне одновременно поступил звонок от Валерия Георгиевича Газзаева и пришло сообщение от Станислава Саламовича Черчесова! А потом еще прочитал и поздравление от Юрия Палыча Семина. Горжусь этой похвалой со стороны мэтров тренерского цеха. Слова Газзаева глубоко тронули мою душу. Я обязательно учту то, что он успел мне посоветовать.

— Если не секрет, что же он вам пожелал?

— Ну... Это все-таки личное (улыбается). Не могу об этом говорить в прессе. Но я благодарен Валерию Георгиевичу за то, что он следил за нашими матчами. Он поделился своим мнением о стыках с «Уралом», подметил какие-то важные нюансы. Очень профессиональный разбор эпизодов! Мне было безумно приятно такое услышать.

С большим уважением отношусь к нему, к его семье. Его сын Владимир, кстати, тоже меня поздравил. Для меня большая честь слышать от этих людей такие добрые слова.

— Вы же были у него в «Алании». Сейчас, наверное, с улыбкой вспоминаете те тяжелейшие сборы?

— (Смеется.) Я у него был всего один сезон. Он меня взял в свою команду молодым футболистом. Хорошо помню то время. После тренировок приходил на базу, писал конспект. Понятно, что делал это как-то по-своему в силу возраста. Подкупала одержимость Валерия Георгиевича, его отношение к игрокам, к команде, к республике. Высочайший уровень профессионализма. Для меня он самый великий тренер! — сказал Тедеев «СЭ».

«Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ в сезоне-2024/25. Команда Тедеева в стыковых матчах обыграла «Урал» (2:0, 1:2).

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Валерий Газзаев
Заур Тедеев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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