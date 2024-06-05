Тедеев: «Для меня Газзаев — самый великий тренер»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал о том, кто из коллег поздравил его с выходом команды в РПЛ.

— Много ли коллег по тренерскому цеху поздравили вас с этим историческим успехом?

— Знаете, самое большое счастье я испытал, когда мне одновременно поступил звонок от Валерия Георгиевича Газзаева и пришло сообщение от Станислава Саламовича Черчесова! А потом еще прочитал и поздравление от Юрия Палыча Семина. Горжусь этой похвалой со стороны мэтров тренерского цеха. Слова Газзаева глубоко тронули мою душу. Я обязательно учту то, что он успел мне посоветовать.

— Если не секрет, что же он вам пожелал?

— Ну... Это все-таки личное (улыбается). Не могу об этом говорить в прессе. Но я благодарен Валерию Георгиевичу за то, что он следил за нашими матчами. Он поделился своим мнением о стыках с «Уралом», подметил какие-то важные нюансы. Очень профессиональный разбор эпизодов! Мне было безумно приятно такое услышать.

С большим уважением отношусь к нему, к его семье. Его сын Владимир, кстати, тоже меня поздравил. Для меня большая честь слышать от этих людей такие добрые слова.

— Вы же были у него в «Алании». Сейчас, наверное, с улыбкой вспоминаете те тяжелейшие сборы?

— (Смеется.) Я у него был всего один сезон. Он меня взял в свою команду молодым футболистом. Хорошо помню то время. После тренировок приходил на базу, писал конспект. Понятно, что делал это как-то по-своему в силу возраста. Подкупала одержимость Валерия Георгиевича, его отношение к игрокам, к команде, к республике. Высочайший уровень профессионализма. Для меня он самый великий тренер! — сказал Тедеев «СЭ».

«Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ в сезоне-2024/25. Команда Тедеева в стыковых матчах обыграла «Урал» (2:0, 1:2).

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