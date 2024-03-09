Футболист «Ахмата» Конате не решил, будет ли голосовать на выборах президента РФ

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос, будет ли он голосовать на выборах президента РФ.

— Не знаю, буду ли я голосовать на выборах. Посмотрим. Почему нет?

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В августе 2023-го он получил паспорт РФ. Ранее в России форвард также играл за «Химки» и «Тамбов».

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 24 матча за грозненцев во всех турнирах, отметившись 7 голами.