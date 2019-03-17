"Надо было выигрывать". Глушаков - о ничьей с "Зенитом"

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков после матча 20-го тура премьер-лиги против "Зенита" (1:1) заявил, что его команда должна была выигрывать. Капитан красно-белых забил гол в этой встрече.

- Это не по делу: мы играли дома, где надо было выигрывать и не терять очки, - сказал Глушаков в эфире канала "Матч Премьер". - Но это футбол, боевая ничья. Все заслуживали победы, имели хорошие моменты. Дерби удалось. Какая команды была лучше? Тяжело оценивать. Какая разница, кто был лучше?

"Спартак" с 33 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. "Зенит" располагается на 1-й строчке, имея в активе 41 балл.

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