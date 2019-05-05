Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от чемпионства сразу после того, как узнал, что "Локомотив" проиграл "Арсеналу". Это позволило питерцам досрочно обеспечить себе первое место. "Зенит", сыгравший вничью с "Ахматом" (1:1), был в самолете, когда узнал об этом.

– Что я чувствую? Надеюсь, это не шутка пилота была по поводу результата. А так, чувствую удовлетворение от работы. Счастье, что мы сделали то, что хотели, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

– В момент, когда все здесь бурлило, все ждали того момента, когда пилот объявит, вы сидели спокойно, что-то читали. Как вам удавалось сохранять спокойствие?

– Работа есть работа. Занимались тем, чем нужно. Ничего же нельзя изменить, нужно было дождаться результата. Перед вылетом знали, что счет 1:0, но как закончится никто не знал. Рады, что так сложилось, все счастливы.

– Впереди еще три матча, как "Зенит" будет к ним подходить?

– Мы порадуемся победе, а потом уже будем думать, как подходить. Все матчи важны. Но будем думать потом, как играть и каким составом. Сейчас порадуемся нашему чемпионству.

– Сегодня команда уснет?

– Уснет, но ближе к утру, я думаю. Усталость даст о себе знать.

– Это интервью посмотрят все болельщики "Зенита". Есть желание им что-то сказать?

– Конечно. Наши болельщики нас всегда поддерживают. Всегда нас гонят вперед. Это победа не только наша, но и наших болельщиков, всего города, который переживал, который любит Зенит. Мы делали то, что должны делать. Спасибо огромное и городу, и болельщикам, которые ездят с нами, заполняют "Крестовский". Это прекрасно. Мы все сейчас рады и счастливы.