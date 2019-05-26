На форме "Динамо" появится элемент в честь открытия стадиона

Сегодня, 26 мая, "Динамо" проведет свой первый матч на "ВТБ Арена – Центральном стадионе им. Льва Яшина" в Петровском парке.

Бело-голубые встретятся с "Арсеналом" в матче 30-го тура чемпионата России.

В честь открытия стадиона на форме игроков "Динамо" появится специальная вставка с очертаниями спортивного объекта и сегодняшней датой.

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