Перед матчем 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА в чаше «Газпром-Арены» впервые выступит музыкальная группа Therr Maitz, сообщает официальный сайт петербуржцев. Концерт пройдет в чаше главного стадиона Петербурга и начнется в 18:00.

Therr Maitz, по мнению официального сайта «Зенита», — главная сенсация в российской музыке за последние несколько лет, чья история доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.



Билеты на концерт Therr Maitz будут входить в стоимость билетов на матч.