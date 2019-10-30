РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Музыкальная группа Therr Maitz выступит перед матчем «Зенит» — ЦСКА

18:39
Теги:

Перед матчем 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА в чаше «Газпром-Арены» впервые выступит музыкальная группа Therr Maitz, сообщает официальный сайт петербуржцев. Концерт пройдет в чаше главного стадиона Петербурга и начнется в 18:00.

Therr Maitz, по мнению официального сайта «Зенита», — главная сенсация в российской музыке за последние несколько лет, чья история доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.

Билеты на концерт Therr Maitz будут входить в стоимость билетов на матч.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-10-30-moshchnyykontsert-pered-igroy-s-tsska-v-chashe-areny-vpervye-vystupit-therr-maitz.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир