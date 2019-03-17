Мурад Мусаев: "Игроки "Краснодара" готовы отдать все силы для достижения результата"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" рассказал, в каком состоянии находится команда после вылета из плей-офф Лиги Европы.

– Физически выдержали хорошо прошлую игру, могли забить в концовке, – сказал Мусаев в эфире "Матч Премьер". – Какое сейчас состояние? Игра покажет. Психологически, конечно, тяжело было. Но вчера ребята были в хорошем настрое, и готовы отдать все силы для достижения результата.

"Локо" традиционно сильный соперник, действующий чемпион. Думаю, команда крепкая на протяжении всего сезона. Классон в атаке? Это не его позиция, но он старается, выполняет требования, но у нас нет особого выбора.

Перейре трудно играть третью игру за неделю, он физически просто не вывезет, если выйдет с первых минут. Та же история с Вандерсоном. Его состояние не оптимальное. Скопинцев и Стоцкий имеют опыт выступления в атаке. Игра покажет.