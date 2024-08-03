«РБ Спорт»: клубы Турции и ОАЭ проявляют интерес к Кордобе

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить свою карьеру за рубежом, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 31-летний колумбиец интересен нескольким турецким клубам и одному клубу из ОАЭ. В руководстве «Краснодара» пока нет решения по будущему Кордобы.

1 августа сообщалось, что «Зенит» предложил «быкам» 9 миллионов евро за форварда, но президент клуба Сергей Галицкий выступил против продажи игрока.

Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года. За это время он провел 86 матчей, забил 45 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.