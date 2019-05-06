Ольга Ракицкая, супруга защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, поздравила своего мужа с завоеванием титула чемпиона России.

- Ураааа! "Зенит" чемпион России! У меня не было ни одного сомнения по этому поводу!, - написала Ольга Ракицкая в Инстаграме. - Ты не умеешь по-другому! Мой чемпион.

Ярослав Ракицкий впервые в своей карьере стал чемпионом России. Он перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне 29-летний украинец провел 11 матчей в РПЛ и забил один мяч при одной голевой передаче. Ранее он семь раз выигрывал чемпионат Украины вместе с "Шахтером".

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