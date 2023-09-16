Мостовой считает, что «Спартак» не может постоянно проигрывать

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Думаю, если бы «Сочи» играл дома, то шансов у них на том поле было бы побольше. В Москве им будет тяжеловато, конечно. «Спартак» должен брать три очка в этой игре, не могут же они постоянно проигрывать. Так что посмотрим, что там придумает Абаскаль под «Сочи», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится в субботу, 16 сентября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.