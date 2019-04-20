Миодраг Божович: "Мог поменять всех игроков и самого себя в матче с "Динамо"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович считает, что его команде не повезло в матче 24-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:1).

– "Динамо" забило с помощью рикошета, им повезло. Игра была ничейной. Не очень зрелищной. Много стандартов, угловых.

– В первом тайме Рыжиков, показалось, тянул время. Почему? Не собирались атаковать?

– Состав был очень атакующим: Жано, Шейдаев, Зиньковский. Вратари в больше, чем 15 командах, тянут время. "Динамо" здорово играет в прессинге, к сожалению, наша игра не смотрелась так, как мы хотели.

– Почему поменяли Шейдаева?

– Думали, что Корниленко усилит атаку. Собирались отправить Канунникова на фланг. Мог поменять всех игроков и самого себя.

– Зиньковский перегорел?

– Против него играл опытный Козлов. Мы не ждем, что Зиньковский будет лучшим игроком и станет забивать в каждом матче. (Ярослав Сусов)

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