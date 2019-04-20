Миодраг Божович: "Динамо" в последних матчах играет хорошо, команде просто очень не везло"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что самарцы будут играть в атакующий футбол, а также выразил надежду, что полузащитник Александр Самедов восстановится как можно скорее.

– Надеюсь, что Самедев быстро восстановится, он очень профессиональный игрок, – сказал в эфире "Матч-Премьер" Божович. – Что касается нашей игры: вы состав видели, там достаточно атакующих футболистов, попытаемся играть открытый футбол. Посмотрим, насколько это будет возможно. "Динамо" в последних матчах играет хорошо и по своей игре не должно находиться на последних местах, команде просто очень не везло.