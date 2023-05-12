Минасян: «Сперцян уже дорос до того, чтобы играть в хорошей лиге»

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну пора переходить в один из европейских чемпионатов.

«Сперцян уже дорос до того, чтобы играть в хорошей лиге. Я считаю, что он может поиграть в Испании, этот турнир подходит ему по стилю. Сейчас две очень сильные лиги — английская и итальянская, они опережают остальных в топ-5 чемпионатов на данный момент. Эдуарду надо начинать именно играть, и в Испании у него на это будет больше шансов. Там можно начинать. Если посмотреть на Мхитаряна, он шел по нарастающей — «Шахтер», дортмундская «Боруссия». Надо идти тем же путем, чтобы не затеряться», — приводит «РБ Спорт» слова Минасяна.

Сперцян является воспитанником «Краснодара», за основную команду «быков» он выступает с 2020 года. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 36 матчей за краснодарский клуб во всех турнирах, отметился 14 голами и 11 результативными передачами.