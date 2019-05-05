Известный артист эстрады и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с "СЭ" своим мнением о матче 27-го тура РПЛ с "Динамо" (2:2).

– Боюсь, что нам надо немного поумерить амбиции и признать, что команда уже прыгнула выше головы, – говорит Грушевский. – Дай бог, чтобы в оставшихся матчах мы достойно сыграли – прежде всего, против "Зенита". Ожидания, что абсолютно новая команда будет до последних туров чуть ли ни бороться за первое место, оказались завышенными. Болезнь роста – это не фигура речи. ЦСКА совершил на поле большое количество ошибок и расплатился за них, в том числе, против "Динамо".

Мне этот состав очень симпатичен, в нем есть жизнь, драйв, понятные глупости, которые – следствие юношеского максимализма. Нужно верить в то, что уже в следующем сезоне коллектив предстанет более матерым, с инстинктом убийцы и с большим уровнем мастерства. Пока на что наработали, то и имеем.

– До Лиги чемпионов армейцы уже не дотянутся?

– Можно рассуждать, что за третье место еще можно побороться, рассчитывать на осечки "Краснодара". Но в таком случае, предстоит еще отбор в Лигу чемпионов. Надо трезво смотреть на текущую ситуацию. На сегодняшний день ЦСКА делал все, что следовало, но цепочка ошибок молодости уменьшила наши шансы на ЛЧ.

– Согласны с нарастающей критикой в адрес Гончаренко, игроков?

– Сторонние наблюдатели, незаинтересованные эксперты вправе критиковать кого угодно. Я как болельщик армейцев воздержусь. Что-то после зимней паузы пошло не так. Это нечто невероятное. Все последние годы, после длительных каникул команда выдавала лучший отрезок и занимала более высокое место. Сейчас произошло ровно наоборот – команда пропустила в этих матчах больше, чем за предыдущий отрезок. Я лично прощаю футболистам и тренерам все их ошибки и погрешности. С оптимизмом смотрю в будущее.

– Верите, что случае непопадания в ЛЧ, ЦСКА начнет распродажу футболистов?

– Я вас умоляю. Скоро уже будет восемь лет, как долдонят про сложную финансовую ситуацию и про то, что если с ЦСКА что-то не произойдет, команда сползет вниз. Уверен, что этого не будет. Команда переживет спад, и становление пойдет по восходящей. Пусть некоторые смакуют "инсайды" и рассказывают про то, что распродадут состав команду и всех игроков отдадут "Зениту". Уверен, что это абсолютная чепуха и высосанная из пальца хренотень. (Арман Мкртчян)

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