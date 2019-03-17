Михаил Боярский: "Лучше, чем "Зенит", сейчас команды в России нет"

Известный болельщик "Зенита", артист, певец Михаил Боярский считает итог матча 20-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1) закономерным.

– Думаю, что ничья справедливая,– заметил Боярский. – Обе команды выглядели хорошо, выдали достойный матч, доставили удовольствие зрителям. Но поскольку мы получили еще одно очко, значит, выглядим еще лучше в турнирной таблице. На чужом поле "Зенит" проявил себя мужественно после неудачи в Испании. Ребята успели восстановиться, собраться. Замечательные замены Семака. Да и футболисты стартового состава не выпали из игры. Барриос забил. Ригони, к сожалению, свой шанс не использовал. Огорчило, что Азмун получил травму. Но он прыгнул как баскетболист.

Отличный матч. Да, мячи были забиты только в первом тайме. Но зато вторая половина получилась более напряженной и эмоциональной.

Пенальти на Дзюбе? Так решил судья. Он так видел эпизод. Не стоит сейчас заострять внимание на этом эпизоде. Забивать все же нужно с игры. Да, победа удовлетворила бы наших болельщиков – получилось бы моральное превосходство Питера над Москвой. И тем не менее, эта ничья – сродни победы "Зенита". Ребята сыграли здорово, молодцы!

Дзюба? Ожидал, наверное, от него чуть большего. Но в целом все проявили себя самозабвенно, бились сотдачей. Приятно было на них смотреть.

"Зенит" остается главным фаворитом на золото. Пока это так. Мне бы хотелось, чтобы команда осталась на первом месте. Возможно, стоило ожидать большего от подопечных Семака. Все-таки лидер, победитель чемпионата должен явно отличаться от преследователей. Конкуренты достойные. И все-таки, считаю, что сейчас лучше, чем "Зенит" команды в стране нет. (Виталий Айрапетов)​