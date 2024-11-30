Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» поддерживает действующего президента РФС»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев выразил поддержку действующему президенту РФС Александру Дюкову, который планирует переизбраться на свой пост.

«Махачкалинское «Динамо» поддерживает действующего президента РФС и будет голосовать за Александра Дюкова на предстоящих выборах», — цитирует «РБ Спорт» Гаджиева.

Выборы президента и исполкома РФС состоятся 2 февраля 2025 года.