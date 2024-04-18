Metaratings: Слишкович может остаться исполняющим обязанности тренера «Спартака» до конца сезона

Исполняющий обязанности тренера «Спартака» Владимир Слишкович может сохранить свой пост до конца сезона, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, будущее 41-летнего боснийца будет зависеть от того, сможет ли новый главный тренер принять команду до лета. Отмечается, что кубковая победа над «Динамо» не повлияет на перспективы Слишковича.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял клуб из Москвы с лета 2022 года.