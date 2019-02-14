Сегодня, 14 февраля, в СИЗО-2 "Бутырка" состоится футбольный матч. Капитаном одной из команд будет полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Он будет проходить в рамках прогулки. Так как ее время ограничено одним часом, то подследственные сыграют два тайма по 20 минут. В матче участие примут однокамерники Мамаева. Так как он сидит в камере на 12 человек, то матч будет в формате 6 на 6.

Напомним, что Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким находятся под стражей в "Бутырке" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

Матч Мамаева в "Бутырке". Как это будет

Адвокат Мамаева рассказал о матче в "Бутырке" с участием футболиста