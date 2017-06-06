Массимо Каррера: "Зобнин обязательно должен выступить на чемпионате мира-2018"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" заявил, что травма полузащитника Романа Зобнина – серьезная потеря для красно-белого клуба. Футболист получил травму по ходу товарищеского матча сборной России против команды Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.
– Сколько пропустит Зобнин?
– Подобная травма может выбить на срок около полугода, – сказал Каррера. – Сейчас рано говорить о точных сроках восстановления. Но Зоба – молодой и полный сил человек, так что, надеюсь, что с минимальными потерями выйдет из этой непростой ситуации. Роман должен обязательно выступить на чемпионате мира-2018 в Москве, так что долго болеть ему не придется: у него просто нет такой возможности. Для "Спартака" это серьезная потеря, нам будет не хватать Зобнина. Но сейчас главное – здоровье футболиста.
Полное интервью Массимо Карреры //
Зобнин пропустит Кубок конфедераций //
Трансляция матча Венгрия – Россия //
Кто может заменить Зобнина в сборной //
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //
Будьте прокляты, контрольные матчи! Как Россия победила Венгрию, но потеряла Зобнина
old grumbler
Вот как только восстановится и станет в Спартаке ведущим игроком тогда и о сборной будем говорить и о чемпионате мира...
23:43 6 июня