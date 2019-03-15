Массимо Каррера: "Пока не решил, пойду ли на матч "Спартак" - "Зенит"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что пока не решил, пойдет ли на матч 20-го тура премьер-лиги между красно-белыми и "Зенитом", который пройдет в воскресенье. Ранее московский клуб пригласил 54-летнего специалиста посетить эту игру.

- Воскресный вечер? Пока не решил, - сказал Каррера в интервью телеведущей Марии Командной. - У меня была договоренность встретиться с друзьями и поужинать, но пока не решил, куда конкретно пойду. "Спартак" - "Зенит"? Я приехал в Москву по личным делам, поэтому изначально не было в планах пойти на матч. Приглашение фанатов? Болельщика, увы, не довелось ответить. Но было бы классно встретиться с ними.

Кто фаворит? Обе сильные команды, если "Спартак" выиграет, то гонка за титул обострится. Кто фаворит премьер-лиги? На данный момент я не слежу конкретно за российским чемпионатом, просто просматриваю результаты. Но, как и всегда, есть 4-5 сильных команд, которые борются за титул. Думаю, будет интересная борьба.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018-го. Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России, а также Суперкубок страны.

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