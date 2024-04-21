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Масалитин — о матче ЦСКА с «Ахматом»: «Роша подвел команду, а потом просит улучшенный контракт»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение армейцев в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«К сожалению, ЦСКА не подготовился к матчу с «Ахматом» психологически. Если в первом тайме армейцы еще выдерживали план на игру, и даже после удаления старались держать мяч и не прижиматься, то во втором тайме все поменялось. «Ахмат» начал активно играть впереди, прессинговать, здорово сыграли замены. ЦСКА же сел назад и начал отбиваться. Зачем выпускать нападающих, когда нет подбора? Мусаев постоянно проигрывал борьбу, вышел Заболотный, начал цепляться, но подбора не было. Роша подвел команду, а потом просит улучшенный контракт», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Спартака».

Источник: Metaratings.ru.
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
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