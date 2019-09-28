Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»
16:46
На матче 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» присутствует полузащитник Павел Мамаев.
По информации «СЭ», футболист, отбывший тюремный срок, подпишет контракт с «Ростовом». Ранее он выступал за «Краснодар». Мамаев уже прошел медосмотр.
#РостовДинамо: Мамаев присутствует на матче pic.twitter.com/vJmerw0hqh— СЭ Футбол (@se_football) September 28, 2019
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