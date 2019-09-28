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Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

16:46
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На матче 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» присутствует полузащитник Павел Мамаев.

По информации «СЭ», футболист, отбывший тюремный срок, подпишет контракт с «Ростовом». Ранее он выступал за «Краснодар». Мамаев уже прошел медосмотр.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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