Малосолов не признал себя виновным в оскорблении Адриану

Болельщик ЦСКА журналист Андрей Малосолов отказался признавать в суде свою вину в оскорблении бывшего футболиста «Спартака» Луиза Адриану.

— Вину не признаю, приводят его слова «РИА «Новости». — Что касается того матча, меня возмутила реакция Адриано и судьи, который обслуживал тот матч. Я опубликовал поведенческую реакцию на действия футболиста.

Реакция на публикацию была скромной, но вскоре я удалил это сообщение, чтобы мои слова не было восприняты по-другому. Но это все-таки произошло, как я понимаю, пресс-служба «Спартака» передала распечатку руководству.

Журналист во во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии после стычки Адриану с футболистами армейцев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором назвал выступавшего тогда за «красно-белых» футболиста «обезьяной».