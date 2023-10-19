Махно раскритиковал Соболева за конфликт с Абаскалем
Российский боец MMA Алексей Махно раскритиковал нападающего московского «Спартака» Александра Соболева за конфликт с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
«Я считаю Соболева олицетворением «Спартака». У него есть спартаковский дух, характер, он действительно бьется, рубится. Он эмоциональный и злой. Но если лидеры не дают результат, пусть тренер душит их. Луи ван Гал в свое время мог себе позволить в «Баварии» дать палкой по спине Рибери. Не думаю, что игроки пушистые. В конфликте есть две стороны, у каждого своя правда. Я не на стороне ни одних, ни других. Меня волнует и заботит «Спартак». «Спартак» не дает результат. «Спартак» не показывает игру, выступает дерьмово. Джикия для «Спартака» на сегодняшний будет день значит больше Соболева. И Джикия не истерит. Не знаю, ходит ли он на завтраки, игнорирует ли командные мероприятия, но думаю, что вряд ли. Вся команда приходит на завтрак, а Соболев нет, потому что обижен на тренера. Ты что, девочка, чтобы обижаться? Или ты считаешь, что ты особенный и твое говно вкуснее пахнет? Нет, дружок! Соболев — не «Спартак». Абаскаль — не «Спартак». «Спартак» выше, важнее, больше всего этого. Свое самолюбие и эго засунь в очко и давай результат. Тебе за это бабки платят, болельщики тебя поддерживают, любят. Так что будь добр давать отдачу», — приводит слова Махно Legalbet.
18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с 19 октября.
Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
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2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
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3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
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7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
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8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
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9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1