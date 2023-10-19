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Сегодня, 11:34

Махно раскритиковал Соболева за конфликт с Абаскалем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец MMA Алексей Махно раскритиковал нападающего московского «Спартака» Александра Соболева за конфликт с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Я считаю Соболева олицетворением «Спартака». У него есть спартаковский дух, характер, он действительно бьется, рубится. Он эмоциональный и злой. Но если лидеры не дают результат, пусть тренер душит их. Луи ван Гал в свое время мог себе позволить в «Баварии» дать палкой по спине Рибери. Не думаю, что игроки пушистые. В конфликте есть две стороны, у каждого своя правда. Я не на стороне ни одних, ни других. Меня волнует и заботит «Спартак». «Спартак» не дает результат. «Спартак» не показывает игру, выступает дерьмово. Джикия для «Спартака» на сегодняшний будет день значит больше Соболева. И Джикия не истерит. Не знаю, ходит ли он на завтраки, игнорирует ли командные мероприятия, но думаю, что вряд ли. Вся команда приходит на завтрак, а Соболев нет, потому что обижен на тренера. Ты что, девочка, чтобы обижаться? Или ты считаешь, что ты особенный и твое говно вкуснее пахнет? Нет, дружок! Соболев — не «Спартак». Абаскаль — не «Спартак». «Спартак» выше, важнее, больше всего этого. Свое самолюбие и эго засунь в очко и давай результат. Тебе за это бабки платят, болельщики тебя поддерживают, любят. Так что будь добр давать отдачу», — приводит слова Махно Legalbet.

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с 19 октября.

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Источник: https://legalbet.ru/news/boetc-mma-mahno-obratilsya-k-sobolevu-svoyo-samolyubie/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Махно оценил игру «Спартака» в сезоне-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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