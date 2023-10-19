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Сегодня, 11:05

Махно оценил игру «Спартака» в сезоне-2023/24

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Махно оценил игру московского «Спартака» в сезоне-2023/24.

«Мы не можем знать всех нюансов, которые происходят внутри команды, но то, что микроклимат нарушен, — это очевидно. Это сказывается на игре «Спартака», он выступает слабо. Может, это связано с поведением игроков на поле или за его пределами, а может быть, футболисты сливают Абаскаля. Или вот информация, что Соболев не приходит на командные завтраки. У тебя может быть конфликт, тебя может не котировать Абаскаль, хоть не здоровайся с ним, но есть «Спартак»! «Спартак» — это не Абаскаль. «Спартак» — это не Соболев. Если вся команда: 23 человека в заявке — приходят на этот завтрак, значит, и ты, какой бы деловой ни был, тащи свою зaдницу на этот завтрак. Ходи там с недовольным лицом, но делай это. Твои личные отношения с Абаскалем никак не должны сказываться на команде. А «Спартак» играет дерьмово, не будем это отрицать», — приводит слова Махно Legalbet.

После 11 туров «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).

22 октября «Спартак» встретится с «Пари НН». Начало — в 14:00 по мск.

Источник: https://legalbet.ru/news/boetc-mma-mahno-spartak-igraet-dermovo-ne-budem-eto/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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