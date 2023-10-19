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Сегодня, 12:03

Агент Роши заявил, что игрок полностью сфокусирован на ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В агентстве Sferico Sports Management заявили, что защитник ЦСКА Виллиан Роша полностью сфокусирован на выступлении за московский клуб.

«Сейчас Роша полностью сфокусирован только на выступлении за ЦСКА. Его все устраивает здесь, он счастлив», — приводит заявление агентства «РБ Спорт».

Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. Всего 28-летний бразилец провел 46 матчей за армейцев, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23 и серебряным призером чемпионата страны (2022/23).

Контракт Роши с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-roshi-villian-polnost-yu-sfokusirovan-na-tsska/
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Виллиан Роша
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1
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 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
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 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
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 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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