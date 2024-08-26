Джикия стал послом фильма «Федя. Народный футболист»

В понедельник, 26 августа, на пресс-конференции, посвященной учреждению Информационным агентством ТАСС приза имени выдающегося футболиста Федора Черенкова генеральный продюсер фильма «Федя. Народный футболист» Сергей Шишкарев сообщил имена тех, кто стал послами киноленты, которая выйдет в прокат 31 октября.

— Амбассадорами станут всемирно известный пианист Денис Мацуев, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, известный комментатор Константин Генич и бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия, — сказал Шишкарев.