Магомед Оздоев: «Как таковой игры сегодня не было»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал игру своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1). Хавбек остался недовольным из-за неназначенного пенальти в начале первого тайма.

— Сегодня было много борьбы, как таковой игры не было, — сказал Оздоев. — Сегодня было важно победить всем. Выиграл «Локомотив». Инициативу никто не забирал. Начали хорошо, потом на встречных курсах пошел футбол.

Знаю, что 100 процентов был пенальти в ворота «Локомотива». Не знаю, чем руководствовался судья. Так бывает. (Константин Колмаков)