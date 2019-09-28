Магомед Оздоев: «Как таковой игры сегодня не было»
21:49
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал игру своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1). Хавбек остался недовольным из-за неназначенного пенальти в начале первого тайма.
— Сегодня было много борьбы, как таковой игры не было, — сказал Оздоев. — Сегодня было важно победить всем. Выиграл «Локомотив». Инициативу никто не забирал. Начали хорошо, потом на встречных курсах пошел футбол.
Знаю, что 100 процентов был пенальти в ворота «Локомотива». Не знаю, чем руководствовался судья. Так бывает. (Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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