Магомед Адиев: "У "Анжи" есть масса проблем в игре"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Крыльев Советов" в матче 20-го тура премьер-лиги (0:2) заявил, что его команда испытывает массу проблем в игре.

- Нам не хватило агрессивности. Надо было более активно играть, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - У нас есть масса проблем в игре. Кацаев? Команда находится в нижней части таблицы - нас не будет украшать, если мы будем говорить о лучших игроках.

Он выполняет хороший объем работы и является одним из лидером команды. Ему тяжело играть каждый матч на нескольких позициях. Кулик? Пока не знаем, как долго он будет отсутствовать. Не хотел бы давать прогнозы.

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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