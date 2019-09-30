«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

«Локомотив» разместил в официальном Twitter видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

В этом матче было два отмененных гола, в том числе полузащитника «Зенита» Роберта Мака в самом конце матча и много эмоций от главного тренера красно-зеленых Юрия Семина.

Показываем всё, что осталось за кадром #ЛокоЗенит: культурная программа у «РЖД Арены» и объявление состава «Локо» в стихах от Валерия Баринова, два отменённых гола, негодование Юрия Палыча и споры с Вилковым, начало разговора Смолова и Шатова до матча ? https://t.co/xQku5lBbs2 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 30, 2019

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