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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

14:04

«Локомотив» разместил в официальном Twitter видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

В этом матче было два отмененных гола, в том числе полузащитника «Зенита» Роберта Мака в самом конце матча и много эмоций от главного тренера красно-зеленых Юрия Семина.

Локомотив — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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