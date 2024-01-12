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Сегодня, 13:29

«Локомотив» опубликовал состав на первый сбор в ОАЭ

Сергей Разин
корреспондент
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«Локомотив» опубликовал состав игроков, который отправится на первый тренировочный сбор.

Вратари: Гилерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Тимофей Митров.

Защитники: Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Иван Кузьмичев, Марио Митай, Максим Ненахов, Алекесандр Сильянов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Илья Самошников, Евгений Морозов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Станислав Топинка, Алексей Батраков, Артем Карпукас.

Форварды: Артем Дзюба, Владислав Сарвели, Дмитрий Радиковский, Тимур Сулейманов.

Полузащитники Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не поедут на сборы, клуб занимается переходом футболистов в другие команды.

Первый сбор «Локомотива» начнется 13 января и пройдет в ОАЭ.

ФК Локомотив (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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