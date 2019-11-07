«Локомотив» наказали за неподобающее поведение в матче с «Уфой»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 15-го тура чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» (1:1).

— «Локомотив» получил 8 желтых карточек за матч, по регламенту это неподобающее поведение, клуб наказан штрафом в размере 100 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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