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«Локомотив» наказали за неподобающее поведение в матче с «Уфой»

14:13
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 15-го тура чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» (1:1).

— «Локомотив» получил 8 желтых карточек за матч, по регламенту это неподобающее поведение, клуб наказан штрафом в размере 100 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

Уфа — Локомотив

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