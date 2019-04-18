"Локомотив" – ЦСКА. На матч проданы все билеты

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА проданы, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Стадион "РЖД-Арена" вмещает 27 084 человека.
Встреча состоится 20 апреля. Начало – в 19.00 по московскому времени.
"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. ЦСКА идет на 4-й строчке, набрав 40 баллов.
Три-четыре, закончили! Всё! 😱– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 18 апреля 2019 г.
Все билеты на #ЛокоЦСКА проданы! Действующие чемпионы ждут вашей поддержки не только в дерби, но и в матче с другими красно-синими 👇🏼https://t.co/Ijm6n4Gixv pic.twitter.com/4kYf6BdOSA
Опрос
Кто будет главным преследователем "Зенита" после 23-го тура РПЛ?
Загрузка...