12:42 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" – ЦСКА. На матч проданы все билеты

0
Обсудить

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Локомотив"ЦСКА проданы, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Стадион "РЖД-Арена" вмещает 27 084 человека.

Встреча состоится 20 апреля. Начало – в 19.00 по московскому времени.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. ЦСКА идет на 4-й строчке, набрав 40 баллов.

 

Опрос

Кто будет главным преследователем "Зенита" после 23-го тура РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ