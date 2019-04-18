"Локомотив" – ЦСКА. На матч проданы все билеты

Три-четыре, закончили! Всё! 😱



Все билеты на #ЛокоЦСКА проданы! Действующие чемпионы ждут вашей поддержки не только в дерби, но и в матче с другими красно-синими 👇🏼https://t.co/Ijm6n4Gixv pic.twitter.com/4kYf6BdOSA