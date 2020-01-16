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Логашов прибыл на сбор «Ростова». С ним прилетел и президент клуба

14:02
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Защитник «Ростова» Арсений Логашов прибыл на сбор команды в ОАЭ, также туда прилетел и президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц.

«Ростов» после 19 туров с 34 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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