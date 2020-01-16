Логашов прибыл на сбор «Ростова». С ним прилетел и президент клуба
14:02
Защитник «Ростова» Арсений Логашов прибыл на сбор команды в ОАЭ, также туда прилетел и президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц.
«Ростов» после 19 туров с 34 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Президент прибыл на сбор «Ростова» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) January 16, 2020
Президент «Ростова» Арташес #Арутюнянц присоединился к команде на первом зимнем сборе в Абу-Даби.
Вместе с ним прилетел защитник нашей команды Арсений #Логашов.https://t.co/udgUrlDCwK#СборыРостова pic.twitter.com/8sNwrlq9nu
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