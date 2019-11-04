Ликующая раздевалка «Оренбурга» после победы над «Уралом»

«Оренбург» в своем официальном Twitter опубликовал видео из своей раздевалки после победы над «Уралом» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 2:1.

После 15 матчей у оренбуржской команды 18 очков при 5 победах, 3 ничьих и 7 поражениях. В предыдущих турах «Оренбург» одерживал победы над «Динамо» и «Спартаком».

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