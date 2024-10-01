Ленини заявил, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини считает, что «быки» готовы бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Конечно, мы готовы. Мы движемся к этой цели все вместе. Все возможно», — цитирует Ленини «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Краснодар» одержал 7 побед и 3 раза сыграл вничью, «быки» лидируют в турнирной таблице с 24 очками.