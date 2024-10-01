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Сегодня, 13:43

Ленини заявил, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Руслан Минаев
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини считает, что «быки» готовы бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Конечно, мы готовы. Мы движемся к этой цели все вместе. Все возможно», — цитирует Ленини «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Краснодар» одержал 7 побед и 3 раза сыграл вничью, «быки» лидируют в турнирной таблице с 24 очками.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Алексей Батраков

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Локомотив

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Манфред Угальде

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Спартак

 6
П
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Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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Бутта Магомедов

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