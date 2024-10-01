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Сегодня, 15:16

«Зенит» попросил ЭСК разобрать два эпизода матча против «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2), об этом сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать эпизод с неудалением защитника «Краснодара» Тормены на 14-й минуте встречи за наступ в область паха нападающего сине-бело-голубых Лусиано, а также момент с неудалением защитника «быков» Александра Черникова на 43-й минуте игры за серьезное нарушение правил.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 24 очками в 10 матчах. «Быки» остаются единственной командой без поражений в нынешнем сезоне.

«Зенит» занимает 3-еместо с 23 очками.

ФК Зенит
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

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Динамо

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

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