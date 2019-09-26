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Кузяева сравнили с Ибрагимовичем

17:06
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Полузащитника «Зенита» Далера Кузяева сравнили с форвардом «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златаном Ибрагимовичем.

— В «Зените» есть свой Златан, и это не Дзюба, — написано в Instagram-канале Kuzyaev14.

В текущем чемпионате России Кузяев сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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