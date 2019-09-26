Кузяева сравнили с Ибрагимовичем
17:06
Полузащитника «Зенита» Далера Кузяева сравнили с форвардом «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златаном Ибрагимовичем.
— В «Зените» есть свой Златан, и это не Дзюба, — написано в Instagram-канале Kuzyaev14.
В текущем чемпионате России Кузяев сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями.
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