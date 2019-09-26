Кузяева сравнили с Ибрагимовичем

Полузащитника «Зенита» Далера Кузяева сравнили с форвардом «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златаном Ибрагимовичем.

— В «Зените» есть свой Златан, и это не Дзюба, — написано в Instagram-канале Kuzyaev 14 .

В текущем чемпионате России Кузяев сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями.