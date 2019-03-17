Кто виноват в пропущенном "Зенитом" голе?

В матче 20-го тура чемпионата России результативная атака "Спартака" началась с неточного паса защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого – он сделал передачу в сторону от хавбека питерцев Кристиана Нобоа, эквадорец поскользнулся и упустил мяч. Ракицкий мог исправиться за оплошность, если бы заблокировал навес полузащитника красно-белых Софьяна Ханни, но украинец не поборолся с соперником.

Еще один виновник пропущенного мяча – защитник сине-бело-голубых Игорь Смольников, который упустил вингера москвичей Александра Ташаева за спину. Капитана "Спартака" Дениса Глушакова сопровождали хавбеки Вильмар Барриос и Нобоа, но оба не накрыли его в момент передачи Ташаева. (Гоша Чернов)

"Спартак" – "Зенит": текстовая онлайн-трансляция встречи