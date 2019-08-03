"Крылья Советов" – "Локомотив": почему не наказан Тимофеев?

На 24-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Локомотив" (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не наказал полузащитника самарцев Артема Тимофеева. Тот в центре поля задержал рукой убегавшего Федора Смолова.

24-я минута матча "Крылья Советов" - "Локомотив".

24-я минута матча "Крылья Советов" - "Локомотив".

На видеоповторах фол очевиден – такое нарушение правил должно караться желтой карточкой.

24-я минута матча "Крылья Советов" - "Локомотив".

Однако судья не вынес предупреждение игроку хозяев. (Александр Бобров)

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