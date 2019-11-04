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«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью

18:23
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«Крылья Советов» и «Рубин» (0:0) сыграли вничью в 15-м туре чемпионата России.

После 15 матчей самарская команда набрала 18 очков, а казанская -17 очков. В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют со «Спартаком», а «Рубин» — дома против «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Крылья Советов» — «Рубин» — 0:0

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Карпов, Чернов, Комбаров (Гынсарь, 73), Кабутов, Тимофеев, Гацкан, Зиньковский (Радонич, 77), Канунников, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев (Кварацхелия, 82), Иг.Коновалов, Зуев, Подберезкин (Могилевец, 71), Давиташвили (Марков, 89), Кьяртанссон.

Предупреждения: Поярков, 7. Чернов, 18. Иг.Коновалов, 46. Ташаев, 61. Гацкан, 72. Тимофеев, 90+5. Кварацхелия, 90+5.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Миневич (Смоленск), Богач (Люберцы).
4 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».

Крылья Советов — Рубин

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