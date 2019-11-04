«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы
15:15
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 15-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев, Поберезкин, Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
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