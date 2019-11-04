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«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы

15:15
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 15-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев, Поберезкин, Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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