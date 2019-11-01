Кристиян Бистрович: «Думаю, матч с «Зенитом» должен получиться очень интересным»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович ждет интересный матч против «Зенита» в 15-м туре чемпионата России. Также он отметил, что обе команды играют на три фронта.

— Каждая победа важна для нас, — цитируют «Известия» Бистровича. — Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот. Но самое главное, что мы выиграли. Теперь будем готовиться к «Зениту» — у них отличная команда, они всегда очень сильны. Как и мы, они играют на три фронта. Думаю, матч должен получиться очень интересным.

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