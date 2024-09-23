«Краснодар» и «Зенит» встретятся в матче 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Начало эфира — в 19.15 мск.

По итогам 9-ти туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 23 очка и лидируют в турнирной таблице. Краснодарский клуб с 21-м баллом идет на второй строчке чемпионата.

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