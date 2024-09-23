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Сегодня, 19:30

«Краснодар» — «Зенит»: дата и время начала матча 10-го тура РПЛ

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в РПЛ 28 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press

«Краснодар» и «Зенит» встретятся в матче 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Начало эфира — в 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

По итогам 9-ти туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 23 очка и лидируют в турнирной таблице. Краснодарский клуб с 21-м баллом идет на второй строчке чемпионата.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Локомотив» — «Спартак»: дата и время начала матча 10-го тура РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 1 : 3
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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