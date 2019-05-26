"Краснодар" – "Рубин": Каборе и Перейра выйдут в старте хозяев

"Краснодар" и "Рубин"​ определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 26 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

Стартовый состав "Рубина": Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка. "Рубин" располагается на 10-й строчке, набрав 36 баллов.