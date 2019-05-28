"Краснодар" опубликовал прощальный ролик с участием Каборе

"Краснодар" в своем официальном Твиттере опубликовал ролик, посвященный выступлению за клуб полузащитника Шарля Каборе. Ранее стало известно, что 31-летний хавбек покинет команду по окончании сезона-2018/19.

- Четыре года Шарль Каборе провел в "Краснодаре". Спасибо за игру и самоотдачу, Шарль! - говорится в сообщении.

Четыре года Шарль Каборе провел в «Краснодаре». Спасибо за игру и самоотдачу, Шарль! 💪👏https://t.co/yhlHCNemjl — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 28 мая 2019 г.

Каборе выступал за "Краснодар" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в составе "быков", забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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