18:16 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" опубликовал прощальный ролик с участием Каборе

0
Обсудить

"Краснодар" в своем официальном Твиттере опубликовал ролик, посвященный выступлению за клуб полузащитника Шарля Каборе. Ранее стало известно, что 31-летний хавбек покинет команду по окончании сезона-2018/19. 

Четыре года Шарль Каборе провел в "Краснодаре". Спасибо за игру и самоотдачу, Шарль! - говорится в сообщении.

Каборе выступал за "Краснодар" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в составе "быков", забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
Материалы других СМИ