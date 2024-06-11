«Краснодар» может подписать защитника «Ростова» Осипенко

«Краснодар» рассматривает возможность подписания защитника «Ростова» Максима Осипенко на замену Хуниору Алонсо, сообщает Legalbet.

По информации источника, в краснодарском клубе хотят заменить парагвайца исключительно игроком, имеющим опыт выступлений за сборную России.

Алонсо 25 мая объявил об уходе из «Краснодара». Он выступал за «быков» с 2022 года.

Контракт 30-летнего Осипенко с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей за ростовчан во всех турнирах, отметившись 7 голами и одной результативной передачей.