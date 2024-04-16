Кордова считает, что «Сочи» останется в РПЛ: «Сейчас мы хорошо работаем»

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова в комментарии для «СЭ» высказался о шансах команды остаться в РПЛ.

«Все игры, которые у нас остались, сложные. Считаю, что сейчас мы хорошо работаем. Результаты начнут приходить, и я думаю, что мы останемся в РПЛ», — сказал Кордова «СЭ».

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 23 матчах.

В следующем туре сочинская команда сыграет против «Урала». Матч пройдет 21 апреля и начнется в 18.15 по московскому времени.