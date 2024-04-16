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Сегодня, 11:47

Кордова считает, что «Сочи» останется в РПЛ: «Сейчас мы хорошо работаем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Серхио Кордова в комментарии для «СЭ» высказался о шансах команды остаться в РПЛ.

«Все игры, которые у нас остались, сложные. Считаю, что сейчас мы хорошо работаем. Результаты начнут приходить, и я думаю, что мы останемся в РПЛ», — сказал Кордова «СЭ».

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 23 матчах.

В следующем туре сочинская команда сыграет против «Урала». Матч пройдет 21 апреля и начнется в 18.15 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
Серхио Кордова
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Динамо

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