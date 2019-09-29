Кононов не пришел на флэш-интервью после матча с «Оренбургом»
19:25
В матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле проиграли «Оренбургу» (1:2). Это поражение стало для красно-белых четвертым подряд в премьер-лиге.
После игры главный тренер москвичей Олег Кононов не пришел на флэш-интервью, написал в Twitter журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель.
послематчевое интервью с Олегом Кононовым... pic.twitter.com/d3rkDwIrTm— ZhuraWell (@TimZhur) September 29, 2019
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