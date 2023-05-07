Колосков — об игре «Зенита» и «Спартака»: «Судейство? Давайте порадуемся чемпионам и хорошему футболу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об итогах мачта 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (3:2).

«Зенит» заслуженно победил сегодня и в чемпионате. Это лучшая команда на сегодняшний день в России. «Спартак» играл отрывками, взрывался на короткие дистанции без стабильности, как и на всем протяжении второй половины чемпионата. Судейство? Давайте порадуемся чемпионам и хорошему футболу. Судейство не мешало игре», — приводит Sport24 слова Колоскова.

После этого матча «Зенит досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на 4-ю строчку (49 очков).